Нападающий "Динамо" Евгений Марков прокомментировал поражение от "Зенита" (0:2) в 25-м туре чемпионата России.
– Чего не хватило для победы? – вопрос Маркову.
– Забитого мяча, наверное. А так "Зенит" нас переиграл. С победой.
– В первом тайме сражались на равных, во втором чего-то не хватило. Физически подсели?
– Не сказал бы. Думаю, это зенитовцы прибавили.
– Как считаете, "Динамо" занимает свое место или могло бы быть выше? Роман Широков сказал, что с таким составом команде по силам было бы бороться за еврокубки.
– Не ко мне вопрос. Думаю, последние матчи мы здорово играем. Сегодня чуть просели, но в принципе выглядим неплохо в последнее время. Надеюсь, дальше будем зарабатывать очки. (Егор Бычков)