Евгений Кафельников рассказал, о чем говорил с Каррерой на матче "Спартак" - "Зенит"

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" после матча 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1), отказался комментировать игру красно-белых. Также он рассказал, о чем они говорили с бывшим тренером красно-белых Массимо Каррерой, который присутствовал на игре.

- Понравилась игра "Спартака"?

- Без комментариев.

- Какие у вас были чувства после гола Глушакова?

- Да хорош. Я не буду комментировать.

- Вы смотрели матч с Каррерой. Он доволен игрой "Спартака"?

- Мы ничего не обсуждали. Сидели просто и разговаривали о жизни.

- "Спартака" как-то касались в беседе?

- О "Спартаке" речи не вели. (Арман Мкртчян)