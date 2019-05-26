Евгений Кафельников: "Не уверен, что Джикия и Зобнин останутся в "Спартаке"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после матча с "Оренбургом" (0:2) прокомментировал "СЭ" свое заявление в Твиттере о том, что не продлит абонемент на домашние матчи красно-белых в сезоне-2019/2020.

- Я матч не смотрел, поэтому по нему ничего не спрашивайте. Знаю только результат, - признался Кафельников.

- Вы в Твиттере написали, что не продлите абонемент. Серьезно?

- Абсолютно. В данной ситуации - точно не буду.

- В какой ситуации?

- Во-первых, напрямую не попали в Лигу Европы, нам придется играть стыковые матчи. Во-вторых, остается нынешний тренер и состав команды, за которых я не готов свои кровно заработанные деньги платить. Не готов смотреть этот футбол, мягко выражаясь.

- Разве нельзя поддерживать команду до конца, несмотря на игроков, тренера, руководство?

- Я в данной ситуации свое время и средства намного больше ценю. Говорил раньше, что готов был платить за абонемент, когда тренером был Массимо Каррера, когда играли Квинси Промес, Зобнин, Джикия. Не уверен, что последние двое и многие другие игроки, ради которых я бы ходил на матчи, останутся в команде. Однозначно с персонажем, который будет на футбольном поле в следующем сезоне, не готов идти на матчи.

- При каких условиях поменяете свое мнение?

- Уже не поменяю. Разве если только Промес с Каррерой вернутся в команду. Но это исключено. (Арман Мкртчян)