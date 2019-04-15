Евгений Фролов: "После гола Облякова ребята меня поддержали"

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов - о голе почти с центра поля от Ивана Облякова в матче 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).

– Вам психологически тяжело было после пропущенного гола практически с центра поля?

– Непросто, но хорошо, что нам удалось быстро сравнять счет. Ребята меня поддержали. Такие моменты вдохновляют и окрыляют. Самое главное, что команда не рассыпалась, а сплотилась еще сильнее и добилась классной волевой победы.

– За свою карьеру когда-нибудь пропускали подобные мячи?

– Да, было много всякого-разного. Но не так важно, как ты падаешь, важно то, как ты поднимаешься, - цитирует Фролова "Известия".

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