Евгений Фролов: "После гола Облякова ребята меня поддержали"

Вратарь "Оренбурга" Евгений Фролов - о голе почти с центра поля от Ивана Облякова в матче 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).
– Вам психологически тяжело было после пропущенного гола практически с центра поля?
– Непросто, но хорошо, что нам удалось быстро сравнять счет. Ребята меня поддержали. Такие моменты вдохновляют и окрыляют. Самое главное, что команда не рассыпалась, а сплотилась еще сильнее и добилась классной волевой победы.
– За свою карьеру когда-нибудь пропускали подобные мячи?
– Да, было много всякого-разного. Но не так важно, как ты падаешь, важно то, как ты поднимаешься, - цитирует Фролова "Известия".
📹 Первый гол Ивана Облякова в текущем сезоне РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.
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