Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»
2 февраля 2020, 16:16
«Крылья Советов» подписали контракт с 31-летним российским вратарем «Сочи» Евгением Фроловым, информирует сайт самарцев. Соглашение подписано сроком на 2,5 года.
В текущем сезоне Фролов провел два матча за «Сочи» и пропустил один гол.
Ранее Фролов также играл за «Мордовию», «Кубань», «Оренбург» и другие российские клубы.
Евгений Фролов пополнил состав «Крыльев Советов»https://t.co/1B53qHc2S5— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 2, 2020
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