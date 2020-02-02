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Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»

2 февраля 2020, 16:16
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«Крылья Советов» подписали контракт с 31-летним российским вратарем «Сочи» Евгением Фроловым, информирует сайт самарцев. Соглашение подписано сроком на 2,5 года.

В текущем сезоне Фролов провел два матча за «Сочи» и пропустил один гол.

Ранее Фролов также играл за «Мордовию», «Кубань», «Оренбург» и другие российские клубы.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17874

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