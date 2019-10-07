Евгений Чернов: «Ростов» не смотрит в турнирную таблицу»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал, как в команде относятся к пребыванию в лидирующей группе РПЛ. Южане с 26 очками занимают 2-е место в турнирной таблице.

— Мы не смотрим в турнирную таблицу, — цитируют «Известия» Чернова. — Стараемся идти от матча к матчу и быть максимально сконцентрированными. Не нужно зацикливаться на том, на каком месте мы сейчас. Главное, как мы завершим сезон.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр