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Евгений Чернов: «Ростов» не смотрит в турнирную таблицу»

06:34
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал, как в команде относятся к пребыванию в лидирующей группе РПЛ. Южане с 26 очками занимают 2-е место в турнирной таблице.

— Мы не смотрим в турнирную таблицу, — цитируют «Известия» Чернова. — Стараемся идти от матча к матчу и быть максимально сконцентрированными. Не нужно зацикливаться на том, на каком месте мы сейчас. Главное, как мы завершим сезон.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/929233/sevastian-terletckii/don-vyshel-iz-beregov-rostov-prodolzhaet-pobezhdat-favoritov

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