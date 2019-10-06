Евгений Чернов: «Не стал бы говорить, что «Ростов» был на голову сильнее ЦСКА»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов после победы в гостевом матче 12-го тура РПЛ над ЦСКА (3:1) подчеркнул, что у его команды многое получилось.

— На каждый матч выходим, настраиваясь только на победу, — сказал Чернов. — Многое получилось в матче с ЦСКА. Реализовали свои задумки.

— Показалось, что «Ростов» был на голову сильнее ЦСКА.

— Не стал бы так говорить. Главное — что мы победили сильного соперника.

— В конце матча ЦСКА активно атаковал. Не думали, что можете потерять победу?

— Это мастерство нашего вратаря. Большое спасибо ему за сейвы.

— Не жалеете, что разгрома не получилось?

— Конечно, хотели сыграть на ноль. (Ярослав Сусов)

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