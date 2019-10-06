РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Евгений Чернов: «Не стал бы говорить, что «Ростов» был на голову сильнее ЦСКА»

6 октября 2019, 19:18
Теги:

Защитник «Ростова» Евгений Чернов после победы в гостевом матче 12-го тура РПЛ над ЦСКА (3:1) подчеркнул, что у его команды многое получилось.

— На каждый матч выходим, настраиваясь только на победу, — сказал Чернов. — Многое получилось в матче с ЦСКА. Реализовали свои задумки.

— Показалось, что «Ростов» был на голову сильнее ЦСКА.

— Не стал бы так говорить. Главное — что мы победили сильного соперника.

— В конце матча ЦСКА активно атаковал. Не думали, что можете потерять победу?

— Это мастерство нашего вратаря. Большое спасибо ему за сейвы.

— Не жалеете, что разгрома не получилось?

— Конечно, хотели сыграть на ноль. (Ярослав Сусов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Ростов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир