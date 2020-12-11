Евгеньев рассказал, за что в «Динамо» на нем отыгрывались, когда он стал капитаном
Защитник «Динамо» Роман Евгеньев перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал о своем капитанстве.
— Капитанской повязке сильно удивился? В 21 год — это довольно необычно.
— Разговоры такие ходили, когда выпал Антон Шунин. Для меня огромная честь, что доверили капитанскую повязку. Чувствовал дополнительную ответственность за результат, постарался завести партнеров перед матчем. Мы собираемся в круг, капитан берет слово. В матче с «Локомотивом» довелось говорить мне.
— Как в команде восприняли новость, что ты будешь капитаном?
— Подшучивали, конечно. Пока Шунин не вернулся в строй только и слышно было: «Кэп, кэп».
— Кто главный шутник в «Динамо»?
— Вообще-то я. Так что в момент, когда представился хороший повод, все с удовольствием на мне отыгрывались.
(Константин Алексеев)
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