РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Этому парню точно есть что сказать на поле». «Ростов» — о форме Мамаева

10:26
Теги:

«Ростов» в своем официальном Twitter опубликовал фотографии с тренировок команды с участием полузащитника команды Павла Мамаева.

— Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво, — подписал фотографии «Ростов». — Этому парню точно есть что сказать на поле.

После освобождения из тюрьмы в начале октября Мамаев подписал контракт с «Ростовом», который будет действовать до 30 июня 2021 года.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3465
Все опросы
Как закончится первый матч «Спартака» с Тедеско — против «Рубина» в Москве?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




Прямой эфир
Прямой эфир