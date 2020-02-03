Бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это`О? назвал самое яркое воспоминание о России. Он выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2013 год.

— Безусловно, это Махачкала, — цитируют камерунца «Известия». — Город в день матча. Порой мы играли даже с не самыми сильными клубами, но ажиотаж вокруг игр был каким-то невероятным. Полные трибуны, люди, которые не смогли попасть на матч, ждали несколько часов около стадиона, чтобы просто увидеть, как мы садимся в автобус. Это что-то невероятное. Регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю. Хочу передать всем фанатам привет и пожелать им терпения. Повторюсь, они заслужили сильную команду.

Пожалуй, только в Турции были такие же преданные фанаты. Но турки и гораздо требовательнее. Если мы проигрывали, могли несколько часов не покидать стадион, чтобы не попасться им под горячую руку.