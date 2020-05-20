Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что переболел коронавирусом в начале мая. 20-летний российский футболист признался, что болезнь протекала в легкой форме.

— Сейчас я не болею, все отлично и нормально. Я жду начала чемпионата. Очень хочется играть. Не думаю, что для меня или других каких-то футболистов — это большая проблема. Обычная болезнь, — сказал Сулейманов в прямом эфире Instagram.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 31 матч за «Краснодар», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

«Хочу развеять слухи». Магомед-Шапи Сулейманов сделал заявление о болезни коронавирусом