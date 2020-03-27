«Это не отпуск». Нобоа отговаривает людей от поездки в Сочи
27 марта 2020, 16:16
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа призвал серьезно отнестись к карантину и не отправляться на отдых во время эпидемии коронавируса.
«Эй! Это не отпуск, не приезжай в Сочи», — написал эквадорец в Instagram.
Кристиан Нобоа отговаривает людей от поездки в Сочи. Фото Instagram.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.
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