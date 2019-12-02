Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отметил, что армейцы в выездном матче 15-го тура ни в чем не уступили «Зениту» (0:0).

— Мы ни в чем не уступили в гостях команде высокого уровня, отличились первыми, — сказал в интервью клубной пресс-службе Бистрович. — Здесь спасибо Никсу, он всегда забивает важные голы. А пропустили только после удаления — если бы не оно, я думаю, мы бы победили. Это была очень спорная красная карточка. «Зенит» — чемпион прошлого сезона, у них опытные футболисты, неудивительно, что им удалось воспользоваться ситуацией. Но мы и в прошлом сезоне показывали, что можем отбирать очки у любого соперника, и в этом делаем то же самое.

— В матче против «Крыльев Советов» уже Никс должен был сказать спасибо тебе...

— Мне удалось отдать ему неплохой пас, но главный герой — снова он. Удар у Влашича получился очень красивым и точным, и благодаря этому голу мы завоевали важнейшие три очка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр