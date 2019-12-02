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«Это была очень спорная красная карточка». Бистрович — об удалении Бийола в матче «Зенит» — ЦСКА

2 декабря 2019, 13:00
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отметил, что армейцы в выездном матче 15-го тура ни в чем не уступили «Зениту» (0:0).

— Мы ни в чем не уступили в гостях команде высокого уровня, отличились первыми, — сказал в интервью клубной пресс-службе Бистрович. — Здесь спасибо Никсу, он всегда забивает важные голы. А пропустили только после удаления — если бы не оно, я думаю, мы бы победили. Это была очень спорная красная карточка. «Зенит» — чемпион прошлого сезона, у них опытные футболисты, неудивительно, что им удалось воспользоваться ситуацией. Но мы и в прошлом сезоне показывали, что можем отбирать очки у любого соперника, и в этом делаем то же самое.

— В матче против «Крыльев Советов» уже Никс должен был сказать спасибо тебе...
— Мне удалось отдать ему неплохой пас, но главный герой — снова он. Удар у Влашича получился очень красивым и точным, и благодаря этому голу мы завоевали важнейшие три очка.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kristijan-bistrovic-v-poluzashchite-ponimaem-drug-druga-s-poluslova/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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