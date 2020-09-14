Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями от победы в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Это была мощная победа для нас, — приводит слова Магнуссона официальный сайт клуба. — Рад, что мы смогли выиграть этот матч у себя дома, для всех: для фанатов и тех людей, которые не смогли прийти на стадион из-за ограничений. Посвящаю этот гол своей дочке, которая находится дома. С нетерпением жду возможности привезти семью в Москву.

— Это мило! У «Спартака» это первое поражение в этом сезоне, ЦСКА сейчас сражается за высокие позиции. Как думаете, как далеко вы можете зайти в этом чемпионате?

— Всегда сложно что-то говорить про это. Если ты что-то говоришь, это звучит как обещание. Мы стараемся выиграть каждую игру. Надеюсь, мы положили начало победной серии. Конечно, хочется подняться на вершину, но прошло пока мало игр, впереди большой путь.

— Это ваш первый гол в сезоне. Что можете сказать об этом эпизоде? Это то, что наигрывалось на тренировках?

— Нет, просто тренер доверяет мне и разрешает приходить в штрафную площадь и пытаться забить. Это я и сделал сегодня. У нас не так много высоких игроков, и тем высоким, кто есть, нужно больше забивать с угловых, со штрафных ударов. Я рад, что сегодня отличился после подачи с углового.