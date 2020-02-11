«Это большой шаг». Панченко оценил переход Смолова в «Сельту»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко отметил, что решение форварда Федора Смолова перейти в «Сельту» вызывает у него уважение.

— Федор, насколько я знаю, давно хотел играть в Европе, — цитируют «РИА «Новости» Панченко. — Считаю, что этот вариант для него очень приемлемый. Это большой шаг. Команда, конечно, борется за выживание, но решение Федора вызывает уважение. Что касается меня, то не хочется рассуждать абстрактно. Пока все мои мысли связаны с «Динамо».