РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Есть ли преимущество в игре команды двумя смешанными составами? Отвечает Василий Березуцкий

3 февраля 2020, 17:43
Теги:

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, занявший должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, отметил, что особого преимущества игры смешанными составами не дают.

— Нет никакого преимущества в игре смешанными составами, — сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Сильная усталость, входишь в игру и в принципе уже заканчиваешь. Даже разбегаться не успеваешь, так даже тяжелее.

В продолжение второго сбора в Кампоаморе ЦСКА ждут товарищескте матчи с «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Зенитом» (9 февраля).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 21743
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир