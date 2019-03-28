ЕСПЧ не рассмотрел жалобу Кокорина из-за неправильного оформления

Страсбургский суд не рассмотрел жалобу в Европейский суд по правам человека Андрея Ромашова, адвоката нападающего "Зенита" Александра Кокорина, так как она не соответствовала правилам оформления.

Напомним, что в начале февраля защита Кокорина заявляла о намерении подать в ЕСПЧ жалобу на арест футболиста. У футболиста проблемы с коленом из-за отсутствия должной реабилитации после травмы.

– Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено Судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента Суда", – приводит "РИА новости" слова представителя ЕСПЧ.

Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находится в изоляторе с начала октября 2018 года. Всех четверо участвовали в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.