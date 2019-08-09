"Если ты не едешь к морю, море едет к тебе". ЦСКА анонсировал игру с "Сочи" убойным видео

ЦСКА к матчу 5-го тура чемпионата России против "Сочи" подготовил анонсирующий видеоролик. В нем говорится о том, что посещение игры с краснодарским клубом равносильно отпуску на море. При этом не нужно много платить.
Главный слоган: "Если ты не едешь к морю, море едет к тебе".
💦 Если ты не едешь к морю — значит море едет к тебе 😎 Огненное превью #CSKATV к матчу #ЦСКАсочи!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 9, 2019
🎫 Билетная программа: https://t.co/3xJiMd6ysQ pic.twitter.com/nDB9ek3kUn
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