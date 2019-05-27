"Если отвернутся, значит, недостаточно любили!" Эмоциональный пост Джикии

Защитник "Спартака" Георгий Джикия опубликовал в Инстаграме пост, посвященный окончанию сезона-2018/19 в чемпионате России.
– Если отвернутся, значит, недостаточно любили! – подписал фото Джикия.
Вчера, 26 мая, московский клуб сыграл с "Оренбургом" (0:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России. "Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками по итогам сезона-2018/19.
Ранее одноклубники Джикии голкиперы Александр Максименко и Артем Ребров тоже подвели итоги сезона.
Ребров опубликовал фото с Максименко и поблагодарил фанатов "Спартака" за поддержку
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