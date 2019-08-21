РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Если кто-то задерживал оплату штрафа, начислялись проценты и вместо 100 евро платил 200». Сычев — о «бухгалтере» Евсееве

11:24
Теги:

Бывшие игроки «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Дмитрий Сычев вспомнили как тренер «Уфы» Вадим Евсеев в бытность футболистом красно-зеленых отвечал за сбор командных штрафов.

— В команде есть казна и за нее отвечает один человек, который и собирает все штрафы, — рассказал Тарасов в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

— Потом эти деньги приносились на общекомандное собрание и могли быть выплачены сотрудникам базы, попавшим в сложную ситуацию, — добавил Сычев. — Бухгалтером был самый опытный кто-то, помню как за кассу отвечал Вадим Евсеев. У него было не забаловать: задерживал, начислялись проценты и уже вместо 100 евро платишь 200.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Mm3jR-9kkYo

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир