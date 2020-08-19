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«Если ЦСКА не забьет первым, то ему ловить нечего». Боярский уверен в победе «Зенита»

15:56
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал свое мнение о матче 3-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сегодня примут в Санкт-Петербурге ЦСКА.

— «Зенит» выиграет 2:0, потому что объективно сильнее, — считает Боярский. — У команды победное настроение, в составе собраны замечательные игроки, прекрасный тренер, предстоит встреча на своем поле. Если ЦСКА не забьет первым, то москвичам ловить нечего. Только скорость может спасти — для успеха армейцы должны перебегать соперника. «Зенит» же в такой хорошей форме, что остальным командам остается только желать лучшего. После пандемии многие выпали из седла, а вот петербуржцы достойно справились и показывают хороший футбол. (Максим Никаноров)

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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