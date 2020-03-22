«Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо». Евсеев поделился жизненным опытом
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился своим опытом неудач на разных местах работы и призвал не бояться кризисов и перемен.
— Я терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел: играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми.
Умер «Сатурн». Нам остались должны, приличные деньги, которых мы так и не увидели.
Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате.
Клубы премьер-лиги!
Конечно, у меня были какие-то накопления. Я вырос в простой советской семье, мы жили небогато и привычка бережно относиться к деньгам у меня, думаю, из детства.
Но все равно, видеть как закрывается твое рабочее место, было очень тяжело. Мысли были тяжелыми.
Однако потом жизнь все равно возвращала долги. Возникали новые предложения, появлялись новые команды. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны.
Поэтому хочу сказать всем вам вот что: не бойтесь! Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать все сначала и станете сильнее, пройдя кризис.
Главное — не болейте!
Я терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел: играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми. Умер «Сатурн». Нам остались должны, приличные деньги, которых мы так и не увидели. Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате. Клубы премьер-лиги! Конечно, у меня были какие-то накопления. Я вырос в простой советской семье, мы жили небогато и привычка бережно относиться к деньгам у меня, думаю, из детства. Но все равно, видеть как закрывается твоё рабочее место, было очень тяжело. Мысли были тяжелыми. Однако потом жизнь все равно возвращала долги. Возникали новые предложения, появлялись новые команды. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны. Поэтому хочу сказать всем вам вот что: не бойтесь! Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать все сначала и станете сильнее, пройдя кризис. Главное — не болейте! #футбол #фкуфа #нашалигачемпионов #спорт #евсеев