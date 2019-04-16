"Если бы я знала, я бы пришла с диктофончиком!" Свидетель - о поведении Кокорина и Мамаева в кафе

Свидетель Екатерина Набродская, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого, ответила на вопросы адвокатов во время заседания Пресненского суда Москвы. Женщина сообщила о своей профессии (реставратор) и выразила удивление поведением компании.

– Вы сказали о диссонансе. Но если бы подобное поведение проходило в баре или ночном клубе, вызвало бы такой же диссонанс? – вопрос Барика.

– Было бы меньше удивления. Просто туда люди приходят на завтрак.

– А тут скорее ужин был. Скажите, приходят обычно деловые люди и люди искусства, верно?

– Да.

– Было ли похоже, что эта компания – представители деловой или культурной публики Москвы?

– Не было похоже.

– То есть, это недостаток воспитания или просто люди стремятся намеренно нарушить эти нормы.

– Думаю, это недостаток воспитания и привычный стиль поведения. Не знаю, зачем нужно приходить утром и эпатировать.

– Компания варилась в собственном соку? – вопрос Прилипко.

– Да.

– Их непристойное, на ваш взгляд, поведение, выходило за рамки их компании?

– Я этого не заметила.

– Тогда почему вы решили, что это плохо кончится?

– Сейчас объясню! Ко мне-то было это обращение! (Фраза "Тетя, куда ты смотришь?" – Прим. "СЭ") С неким негативном. Подумала, лучше я уйду – мало ли до какой степени все это дойдет.

– То есть, это ваше предположение.

– Кто вел себя более шумно – ребята или девчонки? – уточняет Стукалова.

– В равной степени. Может, ребята погромче себя вела. Я не записывала. Вот если бы я знала, я бы пришла с диктофончиком!

Ромашов ходатайствует об оглашении показаний свидетели с предварительного следствия.

– Свидетель несколько раз использовала фразу "Тетя, куда ты смотришь?" На предварительном следствии вы об этом не сообщали. Почему?

– Тогда я об этом забыла.

– А сейчас вспомнили?

– Да.

– Под влиянием гособвинителя? – на этот вопрос был подан протест. (Дмитрий Зеленов)

В суде Кокорина и Мамаева обсуждают стул, которым ударили Пака. Live!