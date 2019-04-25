На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Вы намеревались избивать его?

– Да нет. Все устали, все планировали покушать. Если бы были намерения, мы бы вышли. Мы не хотели конфликта. Мне даже было неудобно, что девушка так нагло села в чужую машину.

– Если бы Соловчук извинился бы перед вами, дальше бы конфликт перешел в физическую стадию?

– Думаю, нет. Если бы он сказал, что произошло недоразумение, мы бы развернулись и ушли.

– Как долго шла беседа?

– Пара минут.

– Почему обхватили подбородок?

– То, что он говорил, не соответствовало ситуации. Мне просто не понравилось, и я обхватил.

– Этим жестом он попытался приостановить нелицеприятные вещи?

– Думаю, да.

– Вы планировали продолжать физические действия?

– Планировали только поехать поесть – ничего большее. (Илья Егоров)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live