«Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться». Жена Мамаева рассказала, как тюрьма изменила мужа

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как тюремный срок изменил мужа и поменял его жизненные ценности.

— Он начал думать о себе и стал выдержанным, — рассказала жена спортсмена в интервью Donday. — Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом.

Женщина призналась, что футболист стал относиться к жизни по-другому. Еще совсем недавно она подумывала развестись со своим мужем. Однако позднее Мамаева простила супруга, серьезно поговорив с ним.

— Я подготовила целый список претензий к нему, — вспоминает женщина. — Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился.

Павел Мамаев в 2018 году стал участником громкого скандал. Он вместе с Александром Кокориным устроил драку в кафе. Спортсменов приговорили к заключению, а позднее выпустили по УДО.