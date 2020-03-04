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«Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться». Жена Мамаева рассказала, как тюрьма изменила мужа

16:04
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алана Мамаева. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, как тюремный срок изменил мужа и поменял его жизненные ценности.

Он начал думать о себе и стал выдержанным, — рассказала жена спортсмена в интервью Donday. — Если бы Павел туда не попал, то наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом.

Женщина призналась, что футболист стал относиться к жизни по-другому. Еще совсем недавно она подумывала развестись со своим мужем. Однако позднее Мамаева простила супруга, серьезно поговорив с ним.

— Я подготовила целый список претензий к нему, — вспоминает женщина. — Несмотря на то, что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился.

Павел Мамаев в 2018 году стал участником громкого скандал. Он вместе с Александром Кокориным устроил драку в кафе. Спортсменов приговорили к заключению, а позднее выпустили по УДО.

Дополнительная информация:

https://donday.ru/zhena-futbolista-fk-rostov-alana-mamaeva-rasskazala-o-vliyanii-tyurmy-na-muzha.html

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