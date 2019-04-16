"Если бы не Кокорин, Мамаев бы улетел еще дальше!" – "Пить надо меньше!" На суде смотрят видео драки с Соловчуком

В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк. Журналистам экран не видно, слышно только обрывки звука с видео.

– Брат, почему ты сказал, что Кокорин петух? – слышен голос, похожий на голос Мамаева. Голоса, пререкания.

– Н*** ты снимаешь?

Женщины ругаются. Что-то про "шмару" и "путану". "Ты ш*** конченая", говорит кто-то.

– Уйди отсюда вообще.

Прокурор просит замедлить видео.

– Где Соловчук ударяет, – комментирует Стукалова.

– Я верю своим глазам! – говорит прокурор. – Отталкивает.

– Давайте не превращать процесс в балаган, – говорит судья.

Прокурор еще раз просит замедлить видео – вероятно, это момент удара (толчка) Соловчука.

Прокурор: – Мамаев берет его за челюсть. А водитель его отталкивает. В этот момент Мамаев делает попытку нанести удар.

– Так, и что происходит? – включается Барик.

– Вот движение вверх! – говорит Бушманов.

– Э-э-э-э! – женский крик на видео.

Участники процесса спорят, ударил Соловчук Мамаева или оттолкнул.

– Посмотрите, Мамаев весь съежился! Он отлетел к Кокорину! – Стукалова.

– У нее что, другие глаза? – удивляется Прилипко.

– У меня нормальные глаза, – отвечает прокурор.

– Если б не Кокорин, Мамаев бы улетел еще дальше!

– Пить надо меньше, – вставляет реплику прокурор.

– На фрагменте данного видео видно, что Соловчук не выражает агрессию, – продолжает прокурор. – Дальше видно, что Соловчук убегает, а за ним следуют остальные. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!