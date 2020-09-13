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«Если бы было пенальти, я бы не удивился». Аршавин — об эпизоде с падением Айртона

13 сентября 2020, 21:15
Айртон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал эпизод с падением защитника «Спартака» Айртона в штрафной площади ЦСКА (1:3) в первом тайме матча 7-го тура РПЛ.

23-летний Айртон на 34-й минуте встречи упал на газон после столкновения с защитником ЦСКА Вадимом Карповым. Главный арбитр матча Сергей Карасев показал желтую карточку бразильцу после подсказки ВАР.

— Мне кажется, что судья справился. Если бы было пенальти, я бы не удивился ему. Очень сложный эпизод. Карасев выбрал стратегию и продолжил ее. «Спартак» засудили? Нет, — сказал Аршавин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

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