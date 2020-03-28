Эсекиэль Понсе: «Русский язык оказался очень сложным»
15:38
Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе надеется, что в будущем сможет лучше общаться с болельщиками красно-белых на русском языке.
— Я думал, что к этому времени буду чуть свободнее говорить, — сказал Понсе в прямом эфире группы «Вконтакте» «Спартака». — Но русский язык оказался очень сложным. Однако я не оставляю попытки на нем говорить. Надеюсь, что в скором времени смогут объясняться с болельщиками и партнерами.
Не знал, что Доменико Тедеско собирается образовавшееся свободное время потратить на изучение русского языка. Но тренер у нас к языкам очень способный. Меня не удивляет тот факт, что он хочет его выучить.
В текущем сезоне 22-летний Понсе провел 26 матчей за «Спартак», забил 9 голов.
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