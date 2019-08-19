Эсекиэль Понсе: «Очень жалею, что не могу быть рядом со своими друзьями на поле»
19 августа 2019, 20:56
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе сожалеет, что не может помочь команде в дерби с ЦСКА.
«Очень жалею, что не могу играть. И быть рядом со своими друзьями на поле, — сказал Понсе в эфире «Матч Премьер».
В предыдущем матче Максименко прекрасно играл. И в этот раз он демонстрирует отличный уровень. Мы очень рады, что у нас такой голкипер. Всякий раз, когда это нужно, он нас выручает».
Напомним, что Понсе был дисквалифицирован на три матча за удаление в матче 4-го тура против «Динамо», когда опасно атаковал вратаря бело-голубых Антона Шунина.