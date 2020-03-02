Ещенко забил эффектный гол пяткой на тренировке «Спартака»
2 марта 2020, 19:38
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко забил эффектный гол на тренировке команды. В своем Twitter красно-белые показали видео гола с подписью: «Андрей Ещенко на опыте».
В нынешнем сезоне 36-летний Ещенко провел в составе «Спартака» восемь матчей в Тинькофф — чемпионате России. Он играет за красно-белых с 2016 года, контракт рассчитан до 2021 года.
? Андрей Ещенко на опыте?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 2, 2020
?#Ещенко #СуперДед pic.twitter.com/q6SA12qL6c