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Еще 11 фанатов «Спартака» оштрафованы на 500 рублей

2 декабря 2019, 20:14
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В понедельник Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о привлечении к административной ответственности 11 футбольных болельщиков перед игрой «Спартака» и «Зенита» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Как сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в ночь накануне матча на Волковском проспекте группа футбольных фанатов нарушила общественный порядок, приставала к неизвестному мужчине с оскорблениями. Фанаты нецензурно выражались в общественном месте, тем самым совершили мелкое хулиганство. На замечания болельщики не реагировали.

Суд назначил наказал болельщиков штрафом в размере 500 рублей каждому. При назначении суд учел признание вины. Добавим, что ранее Фрунзенский суд на ту же сумму оштрафовали еще 19 человек, задержанных в ту ночь на Волковском проспекте. (Гоша Чернов)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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