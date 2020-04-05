Ерохин считает, что чемпионат России может быть доигран, если возобновится после 31 мая

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о том, как проводит время во время изоляции и паузы в чемпионате из-за пандемии коронавируса. Также он выразил мнение относительно того, как может быть доигран чемпионат.

— Наверное, как и многие, кто соблюдает карантин, провожу время дома с семьей. Большую часть времени — конечно, с сыном. Играем с ним, ставим на уши весь дом уже третью неделю, — цитирует официальный сайт «Зенита» Ерохина. — Сейчас тренерский штаб немного разнообразил нам быт, включил онлайн-тренировки. До этого занимались самостоятельно, сейчас вот периодически общаемся еще с ребятами.

— Анатолий Тимощук рассказывал про онлайн-тренировки, но в подробности не вдавался. Расскажите в деталях, как это устроено вообще?

— Сегодня была третья тренировка — уже немного наладили коммуникацию. Сначала было сложновато понять, как настраивать видео, чтобы было видно только тренера, показывающего упражнения. У кого-то немного зависало, у кого — еще что-то. Сейчас работаем уже одновременно, в такт — все четко.

— Как не потерять форму во время карантина? Может быть, порекомендуете какие-то базовые упражнения, чтобы не заплыть жирком?

— Начать нужно с питания. Кушайте меньше сладкого, побольше овощей, фруктов. Заменять все сладкое фруктами — с этого стоит начать. Из упражнений, наверное, посоветую отжимания — работает и живот, и спина, и пресс, и руки. И что-то из кардионагрузки. На том же YouTube есть много «помогалок» — десятиминутные ролики, совмещающие кардионагрузки и работу тела. Если позволяет время и есть желание, можно поделать.

— На днях объявили, что футбол в России официально приостановлен до 31 мая. Как вы отреагировали на эту новость?

— Печально. Конечно, хотелось бы, чтобы вся эта ситуация разрешилась как можно быстрее. На первом месте должно стоять здоровье болельщиков. Тем более, учитывая, какое огромное количество зрителей собирает наш стадион на каждом матче — для них поход на футбол должен быть безопасным. Надеюсь, предпринимаемые меры помогут со всем этим справиться.

— Задумывались над тем, в каком формате будут проходить чемпионаты после 31 мая? Или дождемся, как будет, а там посмотрим?

— Не то, что будь как будет — есть люди, которые за это отвечают, принимают решения, предполагают разные варианты развития событий. Вообще, я думаю, оставшиеся туры, если играть через два дня на третий, через три на четвертый, можно уложить в достаточно короткие сроки. Поэтому если возобновим чемпионат с той даты, как предполагается сейчас, должны успеть доиграть этот сезон и начать следующий.