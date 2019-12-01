Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 18-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0) подвел итоги встречи. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

— Пора ли менять стол в раздевалке? Да, думаю, что можно поставить барабан, например, чтобы веселее было — сказал Ерохин во время интервью клубной пресс-службе «Зенита». — Атмосфера классная в раздевалке. Все рады и довольны. С победой наших болельщиков. Этот матч был важен с турнирной точки зрения и психологической.

Что Семак сказал во время замены? Нужно было передать кое-какие подсказки ребятам. Перестроились. Конечно, не простой момент, накал матча, «Зенит» был в меньшинстве. Выстояли, могли забить еще, главное, что довели до победы. Есть специфика для того, как выходить на замену, это не так просто. Действительно, это был не простой момент, но главное, что помог команде добиться положительного результата.

Вчера на базу приезжали фанаты «Зенита»? Да, наши болельщики не перестают удивлять той поддержкой и зарядом эмоций, которые передают нам. Перед стадионом было много перфомансов, а сейчас на базе. Это очень воодушевляет и окрыляет, спасибо им большое.

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