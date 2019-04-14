Эрнандес - о матче с "Локо": "ЦСКА сделает все необходимые выводы и подойдет к дерби в полной боевой готовности"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после поражения от "Оренбурга" в матче 23-го тура чемпионата России (2:3) отметил, что его команда сделает все необходимые выводы из этого результата. Он также добавил, что армейцы подойдут к дерби в полной боевой готовности.

– Вы забили гол в этом матче. Вам не удавалось забивать с августа.

– Для любого форварда очень важно забивать. Все нападающие живут голами. А в моем случае это тем более важно, потому что я давно не играл. Очень рад вернуться в состав, выйти в основе и забить этот мяч.

– Как вам удалось так мастерски разобраться в этой ситуации?

– Я прекрасно знаю, что Ваня Обляков очень хорошо пробивает штрафные. Если мяч летит в ствро, это либо гол, либо отскок, который нужно подкараулить. Мне нужно было просчитать ситуацию и сыграть первым по этому мячу.

– Как сказал Обляков – "Злее будем перед следующей игрой". Ваш следующий соперник – "Локомотив".

– Наша команда никогда не совершает две одинаковых ошибки. Если случается осечка, вы можете видеть прекрасную реакцию команды. Ребята выходят и одерживают победу. Думаю, эта ситуация не станет исключением. Мы сделаем все необходимые выводы и подойдем к дерби в полной боевой готовности.

– В чем причина того, что ЦСКА играет гораздо лучше с сильными соперниками?

– В матчах против топ-команд наши соперники тоже играют только на победу. Они дают нам много пространства, которое мы используем, проводя свои атаки. А маленькие команды закрываются, вдесятером стоят сзади. Нам очень сложно пробраться в штрафную. И это сильно осложняет жизнь.

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