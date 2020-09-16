«Эрмитаж мне не так сильно понравился». Данни рассказал о знаковых достопримечательностях Петербурга
16 сентября 2020, 16:56
Бывший капитан «Зенита» Данни в интервью порталу чемпионата Европы Welcome 2020 рассказал о любимых местах Санкт-Петербурга. Данни защищал цвета петербуржцев с 2008 по 2017 год.
Данни отметил парки Крестовского острова, Сестрорецк и Финский залив, сады Петергофа и Невский проспект. А вот Эрмитаж португальца не впечатлил.
— Он мне не так сильно нравится. За девять с половиной лет своей жизни в Петербурге я посетил его лишь однажды. Моему соотечественнику нравятся музеи, и однажды я решил: «Окей, сходим». И больше там не был, — пояснил Данни.
Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и четвертьфинал чемпионата Европы в 2021 году.
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