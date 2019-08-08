Эрик Штоффельсхаус: "За счет опыта Шюррле будет легче, чем Филиппу"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" рискует меньше, подписывая Андре Шюррле, чем "Динамо", приобретая Максимилиана Филиппа. Ожидается, что последний обойдется динамовцам в 20 миллионов евро.

– Шюррле взяли в аренду с правом выкупа, – подчеркнул Штоффельсхаус. – Это тоже хорошая история. Обе стороны могут посмотреть друг на друга, чтобы затем принять взвешенное решение. Клуб увидит, насколько футболист хорош в деле. Игрок узнает коллектив, страну, чемпионат, поймет, насколько ему это подходит. На мой взгляд, "Спартак" – удачный выбор для Андре. А через год уже решат – продлевать сотрудничество или нет. Шюррле тоже последние пару лет не блистал, надо будет набирать форму. Но за счет опыта, считаю, ему будет легче, чем Филиппу. И ожидания опять же не так высоки – за аренду заплачен всего миллион евро. При этом не говорю, что кто-то из пары Филипп – Шюррле лучше или хуже, просто исходные данные говорят в пользу второго. А там, повторюсь, только сами футболисты на поле определят, насколько трансферы удачны. (Константин Алексеев)

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