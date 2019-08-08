Эрик Штоффельсхаус: "Филипп долго не играл по-настоящему, растерял форму, ожидания же будут высоки"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус в интервью "СЭ" рассказал о потенциальном новичке "Динамо" Максимилиане Филиппе. Он может перебраться в московский клуб за 20 миллионов евро.

– Какие козыри у Филиппа?

– В те отличные полтора сезона он показал, что хорош в завершающей стадии атак. Грамотно разбирается в штрафной, может обыграть один в один, хорошо чувствует опасные ситуации, обладает ударом. Если он наберет идеальную физическую форму, будет уверен в собственных силах, то, конечно, здорово поможет "Динамо". Но упущенные последние полтора года смущают.

– Но тут есть и объективные причины – непросто выдержать конкуренцию со стороны Ройса, Санчо, Пулишича, Гетце, Алькасера и других ребят.

– Да, но тем же Санчо, Пулишичу, Бруну Ларсену было по 18-19 лет. Кроме того, "Боруссия" играла на три фронта, есть травмы, дисквалификации, надо отвоевывать свое место на поле. Тем более что Филиппа брали за 20 миллионов, на него рассчитывали. Получилось, не справился. А раз уж "Боруссия" захотела продать игрока, значит, там признали, что недовольны трансфером. Теперь у Максимилиана новый вызов. Он долго не играл по-настоящему, растерял форму, ожидания же будут высоки из-за суммы трансфера. Справится ли футболист с этим давлением? Зависит от его характера. Я его, признаться, не знаю. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Штоффельсхауса