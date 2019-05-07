Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви рассказал о взаимодействии в атаке команды в нынешнем сезоне. В частности, хавбек отметил хорошее взаимопонимание с Павлом Погребняком.

– Думаю, что уже на сборах поняли друг друга хорошо. У него есть качества хорошего футболиста, он играл в сильных чемпионатах, где получил серьезный опыт. С ним играть комфортно, – цитирует официальный сайт "Урала" Бикфалви. – С Андреем Панюковым у нас тоже нет проблем. У него голевое чутье хорошее. У нас сейчас есть три нападающих, я действую под ними. Это хорошо, что есть такая конкуренция. Из-за этого в нынешнем сезоне у нас много тех, кто забивал. Раньше такого не было.