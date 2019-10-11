Еременко провел тренировку в общей группе «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко, пропустивший матч с ЦСКА (3:1) из-за недомогания, сегодня провел тренировку в общей группе, информирует сайт клуба.

Отмечается, что игроки «Ростова» вернулись к тренировочному процессу после нескольких выходных.

В этом сезоне Еременко провел 11 матчей в чемпионате России, забив 1 мяч и отдав две голевые передачи.