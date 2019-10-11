Еременко провел тренировку в общей группе «Ростова»
11 октября 2019, 13:15
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко, пропустивший матч с ЦСКА (3:1) из-за недомогания, сегодня провел тренировку в общей группе, информирует сайт клуба.
Отмечается, что игроки «Ростова» вернулись к тренировочному процессу после нескольких выходных.
В этом сезоне Еременко провел 11 матчей в чемпионате России, забив 1 мяч и отдав две голевые передачи.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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