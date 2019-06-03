Еременко – лучший игрок сезона-2018/19 в "Ростове"

Игроки "Ростова" получили награды по итогам прошедшего сезона-2018/19, информирует официальный сайт желто-синих. Полузащитник Роман Еременко получил приз лучшего игрока сезона.

32-летний финн перебрался в "Ростов" в январе 2019-го из "Спартака". За желто-синих Еременко провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Полный список наград футболистам выглядит следующим образом:

"Ростсельмаш лучший игрок мая" – Сергей Песьяков;

"Ростсельмаш лучший бомбардир сезона" – Алексей Ионов;

"Ростсельмаш лучший сэйв сезона" – Сергей Песьяков (в матче против "Динамо" в 28-м туре);

"Ростсельмаш лучший гол сезона" – Элдор Шомуродов (гол в ворота "Краснодара" в 27-м туре);

"Ростсельмаш самый полезный игрок сезона" – Александр Гацкан;

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