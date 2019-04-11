Еременко – лучший игрок "Ростова" в матче с "Уфой"

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко по версии болельщиков признан лучшим игроком матча 22-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1), информирует официальный Твиттер желто-синих.
В текущем сезоне 32-летни финн принял участие в 7 матчах за "Ростов", забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что Еременко перешел в "Ростов" в зимнее трансферное окно. Последним клубом хавбека был "Спартак".
Роман Еременко - "Ростсельмаш лучший игрок матча" против "Уфы"– Football Club Rostov (@rostovfc) 11 апреля 2019 г.
Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/vRu1OYuhXN
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