11:47 11 апреля | Футбол — РПЛ

Еременко – лучший игрок "Ростова" в матче с "Уфой"

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Полузащитник "Ростова" Роман Еременко по версии болельщиков признан лучшим игроком матча 22-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1), информирует официальный Твиттер желто-синих.

В текущем сезоне 32-летни финн принял участие в 7 матчах за "Ростов", забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что Еременко перешел в "Ростов" в зимнее трансферное окно. Последним клубом хавбека был "Спартак".

Уфа - Ростов

 

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