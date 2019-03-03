"Енисей" – "Ростов": Сигурдарсон вывел гостей вперед

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон открыл счет на 68-й минуте 18-го тура чемпионата России против "Енисея". 28-летний исландец вылетел на рандеву с вратарем хозяев Давидом Юрченко и перекинул голкипера.
"Енисей" – "Ростов": чемпионат России, онлайн-трансляция, 3 марта, начало – в 14.00 (мск).
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🖐🏻 Пятый гол Бьорна Сигурдарсона в РПЛ и третий в ворота "Енисея".– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 3 марта 2019 г.
📺 #ЕнисейРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
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