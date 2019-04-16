16:06 16 апреля | Футбол — РПЛ

"Енисей": "Придумали, что подарить "Спартаку", а вот кому вручить?"

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"Енисей" в своем официальном Твиттере сообщил, что готовит подарок для "Спартака". В воскресенье, 21 апреля, на московском стадионе "Открытие Арена" состоится матч между этими клубами. 

У "Спартака" 20 апреля день рождения. На следующий день у нас с ними матч. Мы придумали что подарить "Спартаку", а вот кому вручить? 

Ошибка – сам день рождения 18-го, а празднование 20-го апреля. Подарок мы все равно привезем! - сообщается в Твиттере "Енисея".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Спартак - Енисей

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