16:35 28 марта | Футбол — РПЛ

"Енисей" подписал контракты с детьми, у которых ДЦП

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"Енисей" в своем официальном Твиттере объявил о подписании контрактов с Никитой и Тимофеем Егоровыми - детьми, имеющими диагноз ДЦП. Оба мальчика мечтают стать профессиональными футболистами. Красноярский клуб в минувшем сезоне провел для ребят мастер-класс. 

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 11 очков после 20 туров.

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