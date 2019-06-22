16:15 22 июня | Футбол — РПЛ

"Енисей" поддержал "Сочи" после крупного поражения от "Спартака"

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Представитель первенства Олимп-ФНЛ "Енисей" выразил поддержку новичку РПЛ "Сочи", крупно проигравшему "Спартаку" в первом товарищеском матче нового сезона (1:7).

- Лучше один раз семь, чем семь раз по 1-0!, - написал клуб в своем официальном Твиттере.

Ранее гендиректор сочинской команды Дмитрий Рубашко выразил мнение, что крупному поражению не стоит удивляться, поскольку впереди у команды еще один сбор и самые важные игры будут в чемпионате страны.

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