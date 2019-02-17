"Енисей" переиграл в товарищеском матче "Силькеборг"

"Енисей" одержал победу в товарищеской встрече с "Силькеборгом" из Дании со счетом 2:1.
На 37-й минуте матча счет открыл полузащитник красноярцев Дмитрий Торбинский. В начале второго тайма датчане сравняли счет, а на 91-й минуте форвард Александр Соболев реализовал пенальти и, таким образом, принес победу российской команде.
Товарищеские матчи. Клубы
"Енисей" - "Силькеборг" - 2:1 (1:0)
Голы: Торбинский, 37 (1:0), Хельскьяер, 49 (1:1), Соболев, 90+1 - с пенальти (2:1).
"Енисей": Нестеренко, Занев, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Сарр, Торбинский, Савичев, Огуде, Комков, Саркисов.
17 февраля.
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