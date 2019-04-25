"Енисей" вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". На 36-й минуте пенальти реализовал нападающий Александр Соболев.

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