"Енисей" вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". На 36-й минуте пенальти реализовал нападающий Александр Соболев.
📹 Дебютный гол Александра Соболева за "Енисей".
📺 Смотрите #ЕнисейОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/ecVuNz4kMR
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 апреля 2019 г.
📹 Дебютный гол Александра Соболева за "Енисей".
📺 Смотрите #ЕнисейОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/ecVuNz4kMR
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