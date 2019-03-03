"Енисей" и "Ростов" сыграли вничью

"Енисей" сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) в матче 18-го тура чемпионата России. У номинальных хозяев отличился Бабакар Сарр, у гостей - Бьорн Сигурдарсон. Матч состоялся в Сочи на стадионе "Фишт".

"Ростов" набрал 25 очков и занимает седьмое место. У "Енисея" 11 очко и последння, 16-я позиция.

В следующем туре "Енисей" на выезде сыграет с "Крыльями Советов", а "Ростов" примет "Арсенал".

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:1 (0:0)

Голы: Сигурдарсон, 68 (0:1). Сарр, 83 (1:1).

"Енисей": Юрченко, Ятченко (Соболев, 73), Кичин, Гаджибеков, Занев, Данченко, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов, 64), Савичев, Саркисов.

"Ростов": Песьяков, Логашов, Хаджикадунич, Новосельцев, Мевля (Паршивлюк, 74), Чернов, Норманн, Еременко, Попов, Шомуродов (Сигурдарсон, 59), Глебов (Зайнутдинов, 81).

Предупреждения: Гаджибеков, 23. Норманн, 40. Хубулов, 76. Соболев, 81. Данченко, 90+4.

Судьи: Матюнин. Кобзев, Сафьян (все - Москва).

3 марта. Сочи. Стадион "Фишт".

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