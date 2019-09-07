Эмоциональный пост матери братьев Кокориных об их УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла.

Мама братьев — Светлана Кокорина — в Instagram написала эмоциональный пост по этому поводу.

- Никогда не забуду 6 сентября 2019 года. Когда утром зазвонил телефон, который я не выпускала из рук всю ночь и после паузы я услышала только одно слово: «Отпустили». Дальше просто невозможно описать состояние... Это слово будет вечно звучать в моей голове. Спасибо всем добрым людям, которые это время были с нами! Будьте все счастливы, любите и берегите друг друга! Постарайтесь прожить свою жизнь с наслаждением, не ломая ее другим.