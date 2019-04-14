Эмоциональная речь тренера "Анжи" после "Зенита"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев эмоционально прокомментировал поражение от "Зенита" (0:5) в матче 23-го тура чемпионата России.

– Чтобы здесь ни было сказано, это не имеет правильного направления, – сказал Адиев. – "Зенит" заслуженно победил, в первые 10 минут смял нас быстрыми голами. А потом минут 15 мы пытались вернуться в игру, в конце первого тайма выправили контроль мяча. Второй тайм провели нормально, при счете 2:0 "Зенит" давал нам играть, появлялись зоны. В конце нам захотелось рискнуть. Те замены, которые я сделал, вскрыли игру. Но, к сожалению, не в нашу пользу.

– Спасибо за то, что продолжаете биться, играть, несмотря ни на что.

– Мне приятны ваши слова. Перед всем болельщиками хотел бы попросить извинения, потому что мы не соответствовали вашим слова. Я понимаю, когда ребят кормят: сегодня, завтра, послезавтра им что-то обещают но ничего нет. Видите этот стакан? Из него ничего не льется. А чтобы полилось, надо что-то туда налить – тогда это содержимое польется. Команда пуста. Она не может одними разговорами жить, надо что-то заправлять. Я тоже на этой неделе был не на уровне, раз не смог эмоционально правильно подготовить команду. Конечно, мне предстоит огромная работа, чтобы вернуть эмоциональный настрой правильно. Осталось семь игр, мы должны быть состоятельны. Я приложу все усилия. (Гоша Чернов)